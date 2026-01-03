الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: علاقتنا مع ايران طبيعية وهناك تشابه في المواقف بيننا وبين ايران وايران لا تدعم من أجل أن تأخذ في المقابل في الاقتصاد والسياسة والثقافة بل هي تدعم مشروعنا الذي يتقاطع مع روئيتها الانسانية والاخلاقية

آخر الأخبار
2026-01-03 | 12:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: علاقتنا مع ايران طبيعية وهناك تشابه في المواقف بيننا وبين ايران وايران لا تدعم من أجل أن تأخذ في المقابل في الاقتصاد والسياسة والثقافة بل هي تدعم مشروعنا الذي يتقاطع مع روئيتها الانسانية والاخلاقية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: علاقتنا مع ايران طبيعية وهناك تشابه في المواقف بيننا وبين ايران وايران لا تدعم من أجل أن تأخذ في المقابل في الاقتصاد والسياسة والثقافة بل هي تدعم مشروعنا الذي يتقاطع مع روئيتها الانسانية والاخلاقية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

العام

الشيخ

قاسم:

علاقتنا

ايران

طبيعية

وهناك

تشابه

المواقف

بيننا

ايران

وايران

المقابل

الاقتصاد

والسياسة

والثقافة

مشروعنا

يتقاطع

روئيتها

الانسانية

والاخلاقية

LBCI التالي
قاسم: حزب الله ينطلق من إيمانه والمصلحة التي يراها بتبني خيار المقاومة والعمل على أساسه
ترامب: فنزويلا عانت لفترة طويلة وكانت تصدر كميات محدودة من النفط قياسا بإمكاناتها
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:03

جنبلاط أبرق الى رئيس الكونفدرالية السويسرية معزيا بضحايا المنتجع

LBCI
أمن وقضاء
03:59

بالجرم المشهود... توقيف شخص يروج المخدّرات في نهر الموت

LBCI
أمن وقضاء
03:53

تعميم أوصاف جثة رجل تعرض لحادث صدم في الزلقا

LBCI
أخبار دولية
03:48

قتيل ومصابان في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة في منطقة حدودية روسية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
01:45

الجزيرة: دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف

LBCI
آخر الأخبار
01:08

الخارجية الصينية: بكين تدعو أميركا إلى ضمان السلامة الشخصية لمادورو وزوجته والإفراج عنهما فورا وحل القضية عبر الحوار

LBCI
آخر الأخبار
01:07

الخارجية الصينية: بكين قلقة للغاية بشأن سيطرة أميركا بالقوة على الرئيس الفنزويلي مادورو وزوجته

LBCI
آخر الأخبار
00:48

احصاءات غرفة التحكم المروري: ١٨ جريحا في ١١ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-22

"جمعية المستهلك" : مشروع الفجوة المالية يدفع بالمجتمع نحو الهاوية

LBCI
اقتصاد
2025-11-17

مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-14

غارة على دراجة نارية بين بلدتي تولين وبرج قلاويه والمعلومات الأولية تشير إلى وقوع اصابات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-20

قواعد جديدة تعيد رسم تجربة المستخدمين المراهقين على إنستغرام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

انطلاق موسم التزلّج في لبنان: الثلج يجمع اللبنانيين والمغتربين والسيّاح من كل أنحاء العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الشيخ خلدون عريمط للمحققين: هكذا تعرفّت على أبو عمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

تضارب التقارير الإسرائيلية بشأن ضربة محتملة على لبنان بانتظار الموقف الأميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اليمن… لا تنسوا ما يجري هناك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

هكذا أتت المواقف بعد الحدث الفنزويلي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

النفط وراء كلّ ما يجري في فنزويلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من سيحكم فينزويلا بعد مادورو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مواقف ترامب ومصير مادورو...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

ليلة هوليوودية في فنزويلا: مادورو في قبضة الأميركيين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:31

ترامب ينشر صورة لنيكولاس مادورو على متن السفينة الحربية الأميركية آي.دبليو.أو جيما

LBCI
أخبار دولية
23:29

نيكولاس مادورو وصل إلى الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
10:42

زعيمة المعارضة الفنزويلية: يجب ان يستلم ادموندو غونزالس فوراً ولايته الدستورية وندعو الفنزوليين الى تنفيذ ما سيسمعونه عبر قنوات المعارضة الرسمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الشيخ خلدون عريمط للمحققين: هكذا تعرفّت على أبو عمر

LBCI
أخبار لبنان
06:48

حزب الله استنكر العدوان الأميركي ضد ‏فنزويلا: الولايات المتحدة ما زالت تعيش جنون السيطرة والهيمنة

LBCI
خبر عاجل
05:50

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم قبل قليل عنصرًا من حزب الله في منطقة الخيام بجنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:53

افتتاح موسم التزلج في لبنان... إليكم الصورة من كفردبيان

LBCI
خبر عاجل
09:13

ترامب لفوكس نيوز: أعتقد أنه لم يتم قتل أي شخص خلال عملية اعتقال مادورو وكان الوقت مثاليا للقيام بذلك

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More