الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: علاقتنا مع ايران طبيعية وهناك تشابه في المواقف بيننا وبين ايران وايران لا تدعم من أجل أن تأخذ في المقابل في الاقتصاد والسياسة والثقافة بل هي تدعم مشروعنا الذي يتقاطع مع روئيتها الانسانية والاخلاقية

