قاسم: حزب الله ينطلق من إيمانه والمصلحة التي يراها بتبني خيار المقاومة والعمل على أساسه

قاسم: الدول العربية واميركا تتدخل في اقتصاد وسياسة لبنان وتتدخل من اجل تغيير الثقافات وهي لها مصالح في هذه التدخلات وتريد تغيير الاتجاه وايران لا تتدخل ابدا فنحن اخذنا من ايران وهي لم تأخذ منا شيئا

الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: علاقتنا مع ايران طبيعية وهناك تشابه في المواقف بيننا وبين ايران وايران لا تدعم من أجل أن تأخذ في المقابل في الاقتصاد والسياسة والثقافة بل هي تدعم مشروعنا الذي يتقاطع مع روئيتها الانسانية والاخلاقية