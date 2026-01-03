قاسم: الدول العربية واميركا تتدخل في اقتصاد وسياسة لبنان وتتدخل من اجل تغيير الثقافات وهي لها مصالح في هذه التدخلات وتريد تغيير الاتجاه وايران لا تتدخل ابدا فنحن اخذنا من ايران وهي لم تأخذ منا شيئا

