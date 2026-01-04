مصدر لرويترز: ‍8 ‍أعضاء في ⁠تحالف ​أوبك+ ‍اتفقوا ‍من ‌حيث ⁠المبدأ ⁠على ‍الإبقاء ‍على ‌وقف ​موقت لزيادات ​إنتاج النفط خلال ⁠الربع الأول ‍من 2026

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك