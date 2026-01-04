قائد قوات سوريا الديمقراطية في دمشق: بحثٌ في دمج المقاتلين في صفوف الجيش

يعقد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اجتماعًا مع السلطات السورية في دمشق، لبحث عملية دمج مقاتليه في صفوف الجيش الوطنيّ، وفق ما أعلنت قواته في بيان.

وتضمّن الاتفاق الذي وقّعه عبدي والرئيس أحمد الشرع في 10 آذار بنودًا عديدة على رأسها دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية في حلول نهاية العام.

إلا أن تباينا في وجهات النظر بين الطرفين حال دون إحراز تقدم في تطبيقه، رغم ضغوط تقودها واشنطن بشكل رئيسيّ.

ولم يصدر أي بيان من السلطات السورية في شأن الاجتماع.