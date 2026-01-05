الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة إسرائيلية ألقت عبوات متفجّرة على قِنّ دجاج في محيط أحد المنازل السكنية في بلدة الخيام ما أدى إلى تدميره

الخارجية الصينية تطالب الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن مادورو: تحركات الولايات المتحدة في فنزويلا تنتهك القانون الدولي

الخارجية الصينية تطالب الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن مادورو: تحركات الولايات المتحدة في فنزويلا تنتهك القانون الدولي

واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: قواتنا في الكاريبي على أهبة الاستعداد تحسبا لأمر ترامب بضربة ثانية على فنزويلا