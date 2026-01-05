استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح

يؤثر على لبنان استقرار تام في الأحوال الجوية اليوم وفي الأيام المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة.



ويتأثر لبنان يوم الجمعة بمنخفض جوي قصير المدّة ولكن عالي الفعالية من حيث الأمطار والرياح، مع احتمال أن يتعرض لبنان لمنخفض آخر يوم الاثنين المقبل يكون أكثر برودة وأيضا قصير المدّة.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- الجو: مستقر ومشمس وتتخلله سحب مرتفعة

- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و١٩ درجة ساحلا، بين ٢ و١٥ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٥٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٣ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الثلاثاء: الطقس مستقر وقليل السحب ودرجات الحرارة على الشكل التالي: بين ١٣ و٢١ درجة ساحلا، بين ٢ و١٦درجة بقاعاً وبين ٨ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.



الأربعاء: الطقس مستقر وقليل السحب ودرجات الحرارة على الشكل التالي: بين ١٤ و٢١ درجة ساحلا، بين ٣ و١٦ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.