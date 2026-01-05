الأخبار
استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح
حال الطقس
2026-01-05 | 01:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح
يؤثر على لبنان استقرار تام في الأحوال الجوية اليوم وفي الأيام المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة.
ويتأثر لبنان يوم الجمعة بمنخفض جوي قصير المدّة ولكن عالي الفعالية من حيث الأمطار والرياح، مع احتمال أن يتعرض لبنان لمنخفض آخر يوم الاثنين المقبل يكون أكثر برودة وأيضا قصير المدّة.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- الجو: مستقر ومشمس وتتخلله سحب مرتفعة
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و١٩ درجة ساحلا، بين ٢ و١٥ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٥٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٣ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الثلاثاء:
الطقس مستقر وقليل السحب ودرجات الحرارة على الشكل التالي: بين ١٣ و٢١ درجة ساحلا، بين ٢ و١٦درجة بقاعاً وبين ٨ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
الأربعاء:
الطقس مستقر وقليل السحب ودرجات الحرارة على الشكل التالي: بين ١٤ و٢١ درجة ساحلا، بين ٣ و١٦ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
*
*
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
لبنان
طقس
أمطار
رياح
استقرار جوي مع ارتفاع تدريجي بالحرارة
السابق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
