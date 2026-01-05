الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح

حال الطقس
2026-01-05 | 01:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح

يؤثر على لبنان استقرار تام في الأحوال الجوية اليوم وفي الأيام المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة. 

ويتأثر لبنان يوم الجمعة بمنخفض جوي قصير المدّة ولكن عالي الفعالية من حيث الأمطار والرياح، مع احتمال أن يتعرض لبنان لمنخفض آخر يوم الاثنين المقبل يكون أكثر برودة وأيضا قصير المدّة. 

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

- الجو: مستقر ومشمس وتتخلله سحب مرتفعة
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و١٩ درجة ساحلا، بين ٢ و١٥ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٧٥٪
- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٢٣ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: الطقس مستقر وقليل السحب ودرجات الحرارة على الشكل التالي: بين ١٣ و٢١ درجة ساحلا، بين ٢ و١٦درجة بقاعاً وبين ٨ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.

الأربعاء: الطقس مستقر وقليل السحب ودرجات الحرارة على الشكل التالي: بين ١٤ و٢١ درجة ساحلا، بين ٣ و١٦ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٣ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

لبنان

طقس

أمطار

رياح

استقرار جوي مع ارتفاع تدريجي بالحرارة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-12-30

منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة

LBCI
حال الطقس
2025-11-27

استقرار في الأحوال الجوية لغاية السبت

LBCI
حال الطقس
2025-11-05

استقرار جوي... ودرجات الحرارة تبقى فوق معدلاتها حتى الخميس المقبل

LBCI
حال الطقس
2025-11-25

طقس غير مستقر وممطر ومرتفع جويّ مجددًا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2026-01-04

استقرار جوي مع ارتفاع تدريجي بالحرارة

LBCI
حال الطقس
2026-01-03

عودة الإستقرار لأيام عدة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

LBCI
حال الطقس
2026-01-02

المنخفض الجوي مستمر... اشتداد البرودة وتراجع حدة الأمطار

LBCI
حال الطقس
2026-01-01

منخفض جويّ: تساقط الأمطار الغزيرة والثلوج

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2026-01-01

سنة الإنجازات الهادئة والعشق الصامت لبرج العذراء 2026... وهذه الأبراج المؤثرة عليه (فيديو)

LBCI
حال الطقس
2025-12-28

رغم الانفراجات المنخفضات مستمرة والثلوح حاضرة جبلا

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-02

توقيف شخص بجرم الإخلال بالآداب العامة خلال حفلة رأس السنة في أحد المطاعم

LBCI
اخبار البرامج
2026-01-01

سنة الحظوظ الكبرى والمشاريع الواعدة لبرج الثور عام 2026... وهذه أرقام الحظ (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:19

ترامب: "نحن من يقود" فنزويلا

LBCI
أمن وقضاء
13:41

رياضة الـOff-road على الثلج بين الاستمتاع والتهور

LBCI
أمن وقضاء
13:38

الوقفة الشهرية لأهالي ضحايا الانفجار المطالبة بحق الضحايا

LBCI
أمن وقضاء
13:33

ملفُ السوريين الهاربين من مجازرِ الساحل: أخبار ومداهمات وقلق

LBCI
أخبار دولية
13:30

اجتماع الكابينت: الملف اللبنانيّ غاب ليحلّ الفنزويليّ مكانه

LBCI
أخبار دولية
13:26

هذه أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

فنزويلا بالأرقام.. أبرز ثرواتها الطبيعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

Happy New Year… ثم الزنزانة: هذه تفاصيل جديدة عن عملية اعتقال مادورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

العالم في اضطرابٍ مرتفع… والرياح أميركية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:40

أغنية ناصيف زيتون وابو ورد تصل إلى منتخب الأرجنتين! (فيديو)

LBCI
حال الطقس
01:05

استقرار جوي لغاية الخميس تليه أمطار ورياح

LBCI
خبر عاجل
03:39

إيضاحات من "المالية" بشأن تطبيق القرار المتعلق بتحديد آلية التصريح عن العمليات على منصة صيرفة

LBCI
أخبار لبنان
00:03

إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بالثلوج...

LBCI
خبر عاجل
03:53

وزارة المال: المنحة المالية المخصصة للعسكريين المتقاعدين جاهزة للاستلام اعتبارا من صباح اليوم

LBCI
أخبار دولية
02:01

الرئيس الكولومبي: "توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب"

LBCI
أخبار دولية
01:23

ترامب: إيران "ستتلقى ضربة قوية جدا" إذا قُتل متظاهرون

LBCI
آخر الأخبار
06:09

معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يتجه الى ختم التحقيقات في قضية اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر خلال ٤٨ ساعة من الآن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More