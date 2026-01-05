مركز طوارىء الصحة: جريحان في الغارة الاسرائيلية على بريقع

مادورو يصل إلى المحكمة الاتحادية في نيويورك

مادورو يصل إلى المحكمة الاتحادية في نيويورك

"معاريف": نتنياهو عقد أمس اجتماعًا أمنيًا تناول استعداد المنظومة الأمنية للقتال على جبهات إيران واليمن ولبنان وغزة