مادورو يصل إلى المحكمة الاتحادية في نيويورك

التالي

مصادر دبلوماسية فرنسية: ستُعقد جولة جديدة من المفاوضات السورية - الإسرائيلية بوساطة أميركية في باريس في 6 كانون الثاني ووزير الخارجية الفرنسية سيجري هذا المساء محادثات مع نظيره السوري