الجنرال خليل الحلو لـ #عشرين_30 : في عملية اعتقال مادورو أظهرت الولايات المتحدة قوتها الاستخباراتية والعسكرية
آخر الأخبار
2026-01-05 | 14:38
مشاهدات عالية
الجنرال خليل الحلو لـ #عشرين_30 : في عملية اعتقال مادورو أظهرت الولايات المتحدة قوتها الاستخباراتية والعسكرية
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الحلو
#عشرين_30
عملية
اعتقال
مادورو
أظهرت
الولايات
المتحدة
قوتها
الاستخباراتية
والعسكرية
الأستاذة في العلاقات الدولية ليلى نقولا لـ #عشرين_30 : على مقياس العلاقات الدولية مادورو مخطوف سواء كان فاسدًا أم لا لكنّ الآن سيفقد حصانته كرئيس مما يحوّل مقاضاته إلى المحكمة الجنائية
كيف نعيش حتى سنّ المئة؟ إليكم سرّ العمر الطويل
آخر الأخبار
منوعات
05:40
"كنتُ في إجازة ورأيتُ الدم"... ما حصل مع هذا الرجل صادم: علامة تحذيرية واحدة أنقذته وهذه قصته!
منوعات
05:40
"كنتُ في إجازة ورأيتُ الدم"... ما حصل مع هذا الرجل صادم: علامة تحذيرية واحدة أنقذته وهذه قصته!
0
آخر الأخبار
05:36
الوكالة الرسمية: مجلس الوزراء العماني يقر إنشاء مركز مالي عالمي
آخر الأخبار
05:36
الوكالة الرسمية: مجلس الوزراء العماني يقر إنشاء مركز مالي عالمي
0
موضة وجمال
05:33
سرّ الكرات الصوفية فوق القبعات… قصتها تعود لقرون مضت وهدفها كان أعمق من الموضة: إليكم الحكاية
موضة وجمال
05:33
سرّ الكرات الصوفية فوق القبعات… قصتها تعود لقرون مضت وهدفها كان أعمق من الموضة: إليكم الحكاية
0
أخبار دولية
05:31
إجلاء السياح العالقين في سقطرى اعتبارا من الأربعاء
أخبار دولية
05:31
إجلاء السياح العالقين في سقطرى اعتبارا من الأربعاء
0
منوعات
05:40
"كنتُ في إجازة ورأيتُ الدم"... ما حصل مع هذا الرجل صادم: علامة تحذيرية واحدة أنقذته وهذه قصته!
منوعات
05:40
"كنتُ في إجازة ورأيتُ الدم"... ما حصل مع هذا الرجل صادم: علامة تحذيرية واحدة أنقذته وهذه قصته!
0
آخر الأخبار
05:36
الوكالة الرسمية: مجلس الوزراء العماني يقر إنشاء مركز مالي عالمي
آخر الأخبار
05:36
الوكالة الرسمية: مجلس الوزراء العماني يقر إنشاء مركز مالي عالمي
0
أخبار دولية
05:31
إجلاء السياح العالقين في سقطرى اعتبارا من الأربعاء
أخبار دولية
05:31
إجلاء السياح العالقين في سقطرى اعتبارا من الأربعاء
0
منوعات
05:10
رسمياً... أستراليا تسجل أعلى درجات حرارة في العالم والخبراء يحذرون!
منوعات
05:10
رسمياً... أستراليا تسجل أعلى درجات حرارة في العالم والخبراء يحذرون!
0
آخر الأخبار
14:42
الكاتب السياسي سام منسى لـ #عشرين_30 : ترامب يتّبع سياسة المصالح الاميركية بالتالي يتابع ما بدأه مذ بداية وصوله إلى السلطة واختطاف مادورو أظهر تناغمًا في أعمال ترامب في ظل تقلباته السياسية عمومًا
آخر الأخبار
14:42
الكاتب السياسي سام منسى لـ #عشرين_30 : ترامب يتّبع سياسة المصالح الاميركية بالتالي يتابع ما بدأه مذ بداية وصوله إلى السلطة واختطاف مادورو أظهر تناغمًا في أعمال ترامب في ظل تقلباته السياسية عمومًا
0
آخر الأخبار
14:55
الجنرال خليل الحلو لـ #عشرين_30 : ترامب لا يهمه تغيير أنظمة في فنزويلا بل أن تكون الأنظمة غير معادية للولايات المتحدة
آخر الأخبار
14:55
الجنرال خليل الحلو لـ #عشرين_30 : ترامب لا يهمه تغيير أنظمة في فنزويلا بل أن تكون الأنظمة غير معادية للولايات المتحدة
0
أخبار لبنان
04:26
ميقاتي: لست معنيا بالجدل حول التكليف والحكومة مدعوة للاستمرار في عملها لجهة سيادة الدولة والإصلاح
أخبار لبنان
04:26
ميقاتي: لست معنيا بالجدل حول التكليف والحكومة مدعوة للاستمرار في عملها لجهة سيادة الدولة والإصلاح
0
منوعات
13:33
بعد 22 عامًا خلف القضبان... رجل صدم الجميع: خرج إلى الحرية لكنه يفضّل العودة إلى السجن!
منوعات
13:33
بعد 22 عامًا خلف القضبان... رجل صدم الجميع: خرج إلى الحرية لكنه يفضّل العودة إلى السجن!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
عادات عيد الغطاس كما ترويها نساء حفظن التراث بالخبرة والحكاية
تقارير نشرة الاخبار
13:53
عادات عيد الغطاس كما ترويها نساء حفظن التراث بالخبرة والحكاية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل يبدأ ضبط فوضى الدراجات النارية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
هل يبدأ ضبط فوضى الدراجات النارية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…
تقارير نشرة الاخبار
13:48
تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف
تقارير نشرة الاخبار
13:45
المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:43
قضية ابو عمر… إليكم المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مليون تومان لاحتواء الغضب في إيران… وترامب يلوّح بالضربة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
مليون تومان لاحتواء الغضب في إيران… وترامب يلوّح بالضربة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بعد فنزويلا .. who's next في أجندة ترامب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بعد فنزويلا .. who's next في أجندة ترامب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اياد اسرائيلية واضحة في عملية اختفاء احمد شكر
تقارير نشرة الاخبار
13:23
اياد اسرائيلية واضحة في عملية اختفاء احمد شكر
1
أمن وقضاء
09:27
انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...
أمن وقضاء
09:27
انذار من ادرعي الى سكان هاتين القريتين...
2
أخبار لبنان
12:57
بعد البعريني... أحمد رستم يعلن انسحابه من "الاعتدال الوطني"
أخبار لبنان
12:57
بعد البعريني... أحمد رستم يعلن انسحابه من "الاعتدال الوطني"
3
أخبار لبنان
09:36
أدرعي إلى سكان كفر حتا وعين التينة: إحذروا الهجوم
أخبار لبنان
09:36
أدرعي إلى سكان كفر حتا وعين التينة: إحذروا الهجوم
4
أخبار لبنان
08:14
جمعية المصارف: ندعو اللبنانيين ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولا والقطاع المصرفي ثانيا
أخبار لبنان
08:14
جمعية المصارف: ندعو اللبنانيين ومجلس النواب إلى اتخاذ موقف حرّ وشجاع يحمي المودعين أولا والقطاع المصرفي ثانيا
5
أخبار لبنان
12:01
البعريني أعلن انسحابه من "الاعتدال الوطنيّ”
أخبار لبنان
12:01
البعريني أعلن انسحابه من "الاعتدال الوطنيّ”
6
خبر عاجل
13:31
معلومات الـLBCI: "أبو عمر" كان يروّج لشخصية أخرى غير الرئيس نواف سلام لتولّي رئاسة الحكومة وذلك مع عدد من النواب الذين تمكّن من بناء علاقات معهم لكنّه عاد وشجب بميقاتي عندما تبينت الأمور أنّها تتجه لمصلحة سلام
خبر عاجل
13:31
معلومات الـLBCI: "أبو عمر" كان يروّج لشخصية أخرى غير الرئيس نواف سلام لتولّي رئاسة الحكومة وذلك مع عدد من النواب الذين تمكّن من بناء علاقات معهم لكنّه عاد وشجب بميقاتي عندما تبينت الأمور أنّها تتجه لمصلحة سلام
7
آخر الأخبار
06:09
معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يتجه الى ختم التحقيقات في قضية اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر خلال ٤٨ ساعة من الآن
آخر الأخبار
06:09
معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يتجه الى ختم التحقيقات في قضية اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر خلال ٤٨ ساعة من الآن
8
خبر عاجل
13:30
معلومات الـLBCI: التحقيق في قضية "أبو عمر" يتركّز حاليًا على معرفة ما إذا كانت هناك أي جهة أخرى تقف خلف عريمط ومتورّطة في هذا المخطّط
خبر عاجل
13:30
معلومات الـLBCI: التحقيق في قضية "أبو عمر" يتركّز حاليًا على معرفة ما إذا كانت هناك أي جهة أخرى تقف خلف عريمط ومتورّطة في هذا المخطّط
