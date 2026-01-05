الأستاذة في العلاقات الدولية ليلى نقولا لـ #عشرين_30 : على مقياس العلاقات الدولية مادورو مخطوف سواء كان فاسدًا أم لا لكنّ الآن سيفقد حصانته كرئيس مما يحوّل مقاضاته إلى المحكمة الجنائية

التالي

الكاتب السياسي سام منسى لـ #عشرين_30 : ترامب يتّبع سياسة المصالح الاميركية بالتالي يتابع ما بدأه مذ بداية وصوله إلى السلطة واختطاف مادورو أظهر تناغمًا في أعمال ترامب في ظل تقلباته السياسية عمومًا