الجنرال خليل الحلو لـ #عشرين_30 : ترامب لا يهمه تغيير أنظمة في فنزويلا بل أن تكون الأنظمة غير معادية للولايات المتحدة

الجنرال خليل الحلو لـ #عشرين_30 : ترامب لا يهمه تغيير أنظمة في فنزويلا بل أن تكون الأنظمة غير معادية للولايات المتحدة

الكاتب السياسي سام منسى لـ #عشرين_30 : ترامب يتّبع سياسة المصالح الاميركية بالتالي يتابع ما بدأه مذ بداية وصوله إلى السلطة واختطاف مادورو أظهر تناغمًا في أعمال ترامب في ظل تقلباته السياسية عمومًا