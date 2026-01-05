الجنرال خليل الحلو لـ #عشرين_30 : ترامب لا يهمه تغيير أنظمة في فنزويلا بل أن تكون الأنظمة غير معادية للولايات المتحدة

التالي

ليلى نقولا لـ"عشرين 30": اليسار لا يزال يشكل قاعدة كبيرة في اميركا اللاتينية ومن الذكاء ان يقوم ترامب بازاحة مادورو وارساء الاستقرار في فنزويلا والتعاون مع الدولة العميقة فيها لتحقيق مصالحه