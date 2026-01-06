الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل وسوريا اتفقتا على تسريع المفاوضات وزيادة اللقاءات واتخاذ خطوات لبناء الثقة

آخر الأخبار
2026-01-06 | 09:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل وسوريا اتفقتا على تسريع المفاوضات وزيادة اللقاءات واتخاذ خطوات لبناء الثقة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل وسوريا اتفقتا على تسريع المفاوضات وزيادة اللقاءات واتخاذ خطوات لبناء الثقة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

مسؤول

إسرائيلي:

إسرائيل

وسوريا

اتفقتا

تسريع

المفاوضات

وزيادة

اللقاءات

واتخاذ

خطوات

لبناء

الثقة

LBCI التالي
خلف من الخيام: لترسيخ روح الوحدة والتضامن بين اللبنانيين
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع: محادثات الجولة الخامسة بين إسرائيل وسوريا في باريس برعاية أميركية كانت إيجابية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:37

الجيش: توضيح حول ما يتداول عن أحد المجمعات في منطقة الهرمل

LBCI
آخر الأخبار
11:28

الوكالة الوطنية للاعلام: جريحة في الماري - قضاء حاصبيا نتيجة انفجار جسم مشبوه

LBCI
أخبار دولية
11:20

قتلى في مدينة حلب بشمال سوريا في اشتباكات بين القوات الحكومية والكردية

LBCI
أمن وقضاء
11:17

بالصور - تسيير دوريات من سرية الخيالة في بيروت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:28

الوكالة الوطنية للاعلام: جريحة في الماري - قضاء حاصبيا نتيجة انفجار جسم مشبوه

LBCI
أخبار دولية
11:20

قتلى في مدينة حلب بشمال سوريا في اشتباكات بين القوات الحكومية والكردية

LBCI
آخر الأخبار
11:04

رويترز نقلا عن شهود: دوي إطلاق نار في محيط قصر معاشيق الرئاسي في عدن

LBCI
آخر الأخبار
10:39

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على بلدة كفردونين - قضاء بنت جبيل أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
08:09

نهاية مؤلمة لزرافة مهددة بالانقراض… حادث مأساوي أنهى حياة "كيكو"

LBCI
أخبار لبنان
07:51

قوة من الجيش والمخابرات تجري عمليات دهم في مخيم "الإمام علي" في الهرمل

LBCI
أخبار لبنان
08:45

جنبلاط: اجتماع كليمنصو طغى عليه الطابع السياسي والفكري

LBCI
أخبار لبنان
08:58

أبو فاعور استنكر الاعتداءات الإسرائيلية: لاتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف على الأضرار الحاصلة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:51

قوة من الجيش والمخابرات تجري عمليات دهم في مخيم "الإمام علي" في الهرمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

بعد اعتداء الغازية... الـLBCI تواكب المشهد الميدانيّ

LBCI
آخر الأخبار
01:20

زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو تقول إن فنزويلا ستصبح "مركز الطاقة في الأميركتين"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

عادات عيد الغطاس كما ترويها نساء حفظن التراث بالخبرة والحكاية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هل يبدأ ضبط فوضى الدراجات النارية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

تغريم وزراء اتصالات سابقين بـ٣٨ مليون دولار دخل مرحلة التنفيذ…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

المصارف: قانون الفجوة يثري مصرف لبنان والدولة على حساب المصارف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

قضية ابو عمر… إليكم المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تقلبات في أسعار النفط وارتفاع في الدولار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
12:57

بعد البعريني... أحمد رستم يعلن انسحابه من "الاعتدال الوطني"

LBCI
أخبار لبنان
12:01

البعريني أعلن انسحابه من "الاعتدال الوطنيّ”

LBCI
خبر عاجل
13:31

معلومات الـLBCI: "أبو عمر" كان يروّج لشخصية أخرى غير الرئيس نواف سلام لتولّي رئاسة الحكومة وذلك مع عدد من النواب الذين تمكّن من بناء علاقات معهم لكنّه عاد وشجب بميقاتي عندما تبينت الأمور أنّها تتجه لمصلحة سلام

LBCI
أمن وقضاء
07:36

قوى الأمن توضح سبب وفاة سجين وتنفي انتشار أية أمراض معدية في سجن روميه

LBCI
خبر عاجل
13:30

معلومات الـLBCI: التحقيق في قضية "أبو عمر" يتركّز حاليًا على معرفة ما إذا كانت هناك أي جهة أخرى تقف خلف عريمط ومتورّطة في هذا المخطّط

LBCI
أمن وقضاء
07:29

شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية وتنفيذ عمليات سرقة ونشل بواسطتها

LBCI
أمن وقضاء
11:17

بالصور - تسيير دوريات من سرية الخيالة في بيروت

LBCI
خبر عاجل
13:32

معلومات الـLBCI: مدّعي عام التمييز يواصل التحقيق في القضية ومن المقرّر أن يستمع إلى المرشّح سرحان بركات بصفة شاهد علمًا أنّه كان له دور مهم في كشف معطيات مرتبطة بهذه القضية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More