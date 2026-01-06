خلف من الخيام: لترسيخ روح الوحدة والتضامن بين اللبنانيين

شدّد النائب ملحم خلف على وقوفه "إلى جانب أبناء الجنوب الصامدين في أرضهم".



وأكّد، خلال زيارته بلدة الخيام الجنوبية أنّ "هذه الأرض تجمع أبناءها من مختلف الطوائف على قيم الثبات والعيش معًا".



وقال إنّ حضوره في الخيام يأتي "لتأكيد الدعم لأهل الجنوب الذين يواجهون التحديات بإيمانهم وتمسّكهم بأرضهم".



وأمل "أن يحمل عيد الدنح الطمأنينة للبنان".



ودعا إلى "ترسيخ روح الوحدة والتضامن بين اللبنانيين، بما يساهم في عبور البلاد أزماتها وبناء مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا".



كما زار خلف رئيس بلدية الخيام المهندس عباس السيد علي واطلع على أوضاع البلدة.