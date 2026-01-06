الوكالة الوطنية للإعلام: شب حريق في منشرة في بلدة المروانية - قضاء صيدا أدى الى احتراقها بالكامل من دون وقوع إصابات وحضرت الى المكان عناصر من الدفاع المدني وتمكنت من السيطرة عليه

