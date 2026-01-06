أجرأ حلقة تلفزيونية للبوب ستار رامي عياش في «المسار»… ومداخلة خاصة من ابنه آرام (فيديو)

كشف البوب ستار رامي عياش، خلال حلوله ضيفًا في برنامج المسار مع الإعلامي رودولف هلال عبر شاشة الـLBCI، عن جوانب إنسانية وشخصية من حياته، متوقفًا عند مفهوم الصداقة والخسارة.

وقال عياش إنه "ربح الخسارة" على صعيد الصداقات، معتبرًا أنه متمسّك بالأشخاص ويمنحهم فرصًا عديدة، كما أشار إلى أن الغرور بات يسيطر على بعض الشباب اليوم، لكنه لا يسمح لهذا الأمر بأن يؤثر على علاقته بهم. وفي السياق نفسه، اعترف بأنه شعر بالغرور في مرحلة من حياته، واصفًا هذا الشعور بـ"الجميل والمهم"، إلا أنه قرر الخروج منه بفضل والدته.

وتحدث عياش عن قراره مغادرة برنامج استوديو الفن في سن الـ18 عامًا، بسبب الأجواء وطريقة التعامل، لافتًا إلى أن تلك المرحلة أثّرت على علاقته بعائلته. كما استعاد علاقته بالراحل سيمون أسمر، مشيرًا إلى أنه كان من أوائل الداعمين له عند سقوطه، رغم أنه كان يمتلك مفاتيح التحكم بمسيرة الفنانين.

وعن عائلته، أكد عياش أن الحياة هي المدرسة الأكبر، كاشفًا أن ابنه آرام يمتلك موهبة موسيقية لافتة ويعزف على البيانو، موضحًا أنه يشجعه على دخول عالم الفن إذا رغب بذلك، من دون فرض أو منع.

وفي هذا السياق، أطلّ آرام مع والده مع الإعلامي رودولف هلال، حيث شارك في جزء صغير من الحلقة عبّر من خلاله عن دعمه للنجم اللبناني الّذي يعتبره مثاله الأعلى.

سياسيًا، عبّر عن إعجابه بعائلة رئيس الجمهورية جوزيف عون، واصفًا إياها بإحدى أجمل العائلات اللبنانية، معتبرًا أن تولّيه الرئاسة حقق حلمًا شخصيًا له، كما أشار إلى أنه لمس خلال العام الماضي أمل اللبنانيين ورغبتهم بالعودة إلى وطنهم مع بداية العهد الجديد.