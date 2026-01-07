الرئيس جوزاف عون اطّلع من المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندوس على عمل أمن الدولة في مكافحة الفساد ومنع الرشاوى في الإدارات والمؤسسات العامة

التالي

الرئيس عون مستقبلًا رئيسة المجلس الأعلى للجمارك بالوكالة ريما مكي والعضوين غراسيا قزي ووسام الغوش: التطوّر التقني في تجهيزات الجمارك يجب أن يتزامن مع زيادة موارد الدولة ومنع التهريب والتلاعب في فرض الرسوم الجمركية