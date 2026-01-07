الرئيس عون مستقبلًا رئيسة المجلس الأعلى للجمارك بالوكالة ريما مكي والعضوين غراسيا قزي ووسام الغوش: التطوّر التقني في تجهيزات الجمارك يجب أن يتزامن مع زيادة موارد الدولة ومنع التهريب والتلاعب في فرض الرسوم الجمركية

الجيش السوري: نعلن حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب منطقة عسكرية مغلقة بدءا من الساعة 3 بعد ظهر اليوم

الرئيس جوزاف عون اطّلع من المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لاوندوس على عمل أمن الدولة في مكافحة الفساد ومنع الرشاوى في الإدارات والمؤسسات العامة