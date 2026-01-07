الأخبار
الجيش السوري: نعلن حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب منطقة عسكرية مغلقة بدءا من الساعة 3 بعد ظهر اليوم
آخر الأخبار
2026-01-07 | 04:25
مشاهدات عالية
الجيش السوري: نعلن حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب منطقة عسكرية مغلقة بدءا من الساعة 3 بعد ظهر اليوم
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
