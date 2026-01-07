ترامب: قطاع الصناعات الدفاعية بطيء في تسليم المعدات الحيوية لقواتنا المسلحة وحلفائنا

واشنطن بوست عن مسؤولين في البنتاغون: بدأنا تخفيض عدد سفننا الحربية قرب فنزويلا

"أكسيوس": من المتوقع أن يعلن ترامب الأسبوع المقبل عن إنشاء "مجلس السلام" في قطاع غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق لإنهاء الحرب