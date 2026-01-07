الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
واشنطن بوست عن مسؤولين في البنتاغون: بدأنا تخفيض عدد سفننا الحربية قرب فنزويلا
آخر الأخبار
2026-01-07 | 14:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
واشنطن بوست عن مسؤولين في البنتاغون: بدأنا تخفيض عدد سفننا الحربية قرب فنزويلا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
مسؤولين
البنتاغون:
بدأنا
تخفيض
سفننا
الحربية
فنزويلا
التالي
النائب غسان حاصباني لـ "حوار المرحلة": سمعنا بـ"أبو عمر" بالاعلام وتفاجأنا بزج اسم حزب القوات بهذا الملف وقد جاءت الحملة بحقنا ممنهجة وسنتابع الموضوع مع القضاء
ترامب: قطاع الصناعات الدفاعية بطيء في تسليم المعدات الحيوية لقواتنا المسلحة وحلفائنا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:57
ترامب: إشراف أميركا على فنزويلا ربما يستمر لسنوات
أخبار دولية
08:57
ترامب: إشراف أميركا على فنزويلا ربما يستمر لسنوات
0
فنّ
08:50
قبلة في العلن تحسم الجدل… كاتي بيري تؤكد جدّية علاقتها بجاستن ترودو بصورة رومانسية
فنّ
08:50
قبلة في العلن تحسم الجدل… كاتي بيري تؤكد جدّية علاقتها بجاستن ترودو بصورة رومانسية
0
أمن وقضاء
08:40
عذب زوجته وابنه وابنته وضربهم بكابل كهربائي وخرطوم مياه و"رفش زراعي"...
أمن وقضاء
08:40
عذب زوجته وابنه وابنته وضربهم بكابل كهربائي وخرطوم مياه و"رفش زراعي"...
0
آخر الأخبار
08:38
استهداف اسرائيلي على طريق زيتا بنعفول قضاء صيدا
آخر الأخبار
08:38
استهداف اسرائيلي على طريق زيتا بنعفول قضاء صيدا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:38
استهداف اسرائيلي على طريق زيتا بنعفول قضاء صيدا
آخر الأخبار
08:38
استهداف اسرائيلي على طريق زيتا بنعفول قضاء صيدا
0
آخر الأخبار
07:21
مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: علينا تفهم حاجات الجيش العملانية وعلينا أخذها في الإعتبار كما علينا إسناده بالصعد كافة ليتقدم بعمله
آخر الأخبار
07:21
مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: علينا تفهم حاجات الجيش العملانية وعلينا أخذها في الإعتبار كما علينا إسناده بالصعد كافة ليتقدم بعمله
0
آخر الأخبار
07:19
مرقص: هناك تقارير شهرية للجيش سيعمل على تقديمها لتوضيح التقدم والصعوبات في سياق تنفيذ الخطة
آخر الأخبار
07:19
مرقص: هناك تقارير شهرية للجيش سيعمل على تقديمها لتوضيح التقدم والصعوبات في سياق تنفيذ الخطة
0
آخر الأخبار
07:18
مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: هناك عزم على المضي قدمًا في خطة الجيش وإفادة مجلس الوزراء عن تطور هذه الخطة دوريًا
آخر الأخبار
07:18
مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: هناك عزم على المضي قدمًا في خطة الجيش وإفادة مجلس الوزراء عن تطور هذه الخطة دوريًا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
08:38
استهداف اسرائيلي على طريق زيتا بنعفول قضاء صيدا
آخر الأخبار
08:38
استهداف اسرائيلي على طريق زيتا بنعفول قضاء صيدا
0
أخبار دولية
07:38
ماكرون: الولايات المتحدة "تتخلى تدريجيا" عن حلفاء و"تتجاهل القواعد الدولية"
أخبار دولية
07:38
ماكرون: الولايات المتحدة "تتخلى تدريجيا" عن حلفاء و"تتجاهل القواعد الدولية"
0
خبر عاجل
2026-01-03
ترامب: الولايات المتحدة شنت ضربة ناجحة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها
خبر عاجل
2026-01-03
ترامب: الولايات المتحدة شنت ضربة ناجحة واسعة النطاق ضد فنزويلا وزعيمها
0
حال الطقس
2025-11-11
منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة
حال الطقس
2025-11-11
منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:58
الخارجية الصينية: استيلاء الولايات المتحدة على سفن أجنبية انتهاك للقانون الدولي
أخبار دولية
06:58
الخارجية الصينية: استيلاء الولايات المتحدة على سفن أجنبية انتهاك للقانون الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
06:55
عراقجي أكد أنّ لزيارته إلى لبنان هدفين أساسيين... ما هما؟
تقارير نشرة الاخبار
06:55
عراقجي أكد أنّ لزيارته إلى لبنان هدفين أساسيين... ما هما؟
0
أخبار دولية
06:53
ردود إسرائيلية على بيان الجيش اللبناني... هذه التفاصيل
أخبار دولية
06:53
ردود إسرائيلية على بيان الجيش اللبناني... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
06:09
إليكم آخر المعلومات مواكبةً لجلسة مجلس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
06:09
إليكم آخر المعلومات مواكبةً لجلسة مجلس الوزراء
0
أخبار لبنان
06:05
وقفة لأهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت أمام قصر العدل دعت الى اطلاق يد القاضي البيطار لإصدار القرار الظني
أخبار لبنان
06:05
وقفة لأهالي شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت أمام قصر العدل دعت الى اطلاق يد القاضي البيطار لإصدار القرار الظني
0
أخبار لبنان
06:02
سعيد: مصرف لبنان طلب استشارات قانونية للحفاظ على حقوقه ولن يتوانى عن تحصيلها لإيفاء أموال المودعين حصرًا
أخبار لبنان
06:02
سعيد: مصرف لبنان طلب استشارات قانونية للحفاظ على حقوقه ولن يتوانى عن تحصيلها لإيفاء أموال المودعين حصرًا
0
أخبار لبنان
04:44
عراقجي من مطار بيروت: إيران تدعم سيادة لبنان..ولا نرغب بالحرب لكننا جاهزون لها كما أننا جاهزون للتفاوض
أخبار لبنان
04:44
عراقجي من مطار بيروت: إيران تدعم سيادة لبنان..ولا نرغب بالحرب لكننا جاهزون لها كما أننا جاهزون للتفاوض
0
أمن وقضاء
03:15
تفاصيل جلسة مجلس الوزراء اليوم وعرض الجيش لتقرير المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح
أمن وقضاء
03:15
تفاصيل جلسة مجلس الوزراء اليوم وعرض الجيش لتقرير المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح
0
أخبار دولية
01:51
أستراليا تنشئ لجنة تحقيق فدرالية بشأن هجوم شاطئ بونداي في سيدني
أخبار دولية
01:51
أستراليا تنشئ لجنة تحقيق فدرالية بشأن هجوم شاطئ بونداي في سيدني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
13:58
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ وزراءه أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان
خبر عاجل
13:58
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ وزراءه أن هناك ضوءاً أخضر أميركياً لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان
2
أمن وقضاء
03:10
تعميم صورة موقوف نفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
03:10
تعميم صورة موقوف نفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
3
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الكاهن الـDJ في بيروت… موسيقى تشعل معركة قانونية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الكاهن الـDJ في بيروت… موسيقى تشعل معركة قانونية
4
أخبار لبنان
02:34
عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...
أخبار لبنان
02:34
عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...
5
خبر عاجل
01:31
الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح
خبر عاجل
01:31
الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح
6
أخبار لبنان
05:30
نتنياهو: جهود الحكومة اللبنانية والجيش في نزع سلاح حزب الله تُشكّل بداية مشجّعة لكنها لا تزال غير كافية
أخبار لبنان
05:30
نتنياهو: جهود الحكومة اللبنانية والجيش في نزع سلاح حزب الله تُشكّل بداية مشجّعة لكنها لا تزال غير كافية
7
أخبار لبنان
03:41
رئيس الجمهورية يعلن تأييده الكامل لبيان الجيش حول خطة سحب السلاح...
أخبار لبنان
03:41
رئيس الجمهورية يعلن تأييده الكامل لبيان الجيش حول خطة سحب السلاح...
8
آخر الأخبار
14:36
النائب غسان حاصباني لـ "حوار المرحلة": سمعنا بـ"أبو عمر" بالاعلام وتفاجأنا بزج اسم حزب القوات بهذا الملف وقد جاءت الحملة بحقنا ممنهجة وسنتابع الموضوع مع القضاء
آخر الأخبار
14:36
النائب غسان حاصباني لـ "حوار المرحلة": سمعنا بـ"أبو عمر" بالاعلام وتفاجأنا بزج اسم حزب القوات بهذا الملف وقد جاءت الحملة بحقنا ممنهجة وسنتابع الموضوع مع القضاء
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More