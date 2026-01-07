التالي

غسان حاصباني لـ"حوار المرحلة": الحكومة تكسب مشروعيتها وتفقدها من خلال قدرتها على تنفيذ كلامها وتطبيق البيان الوزاري وعبر المحافظة على حقوق المواطنين وعلى سيادة لبنان