الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية نفذت فجرًا عملية تفجير كبيرة في بلدة حولا حيث عمدت إلى نسف مبنى سكني مؤلف من ثلاث طبقات ما أدى إلى دمار واسع في المكان

