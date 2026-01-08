سانا: قوى الأمن الداخلي تنفذ عملية أمنية في حي الورود بريف دمشق وتعتقل عددا من الخارجين عن القانون

الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية نفذت فجرًا عملية تفجير كبيرة في بلدة حولا حيث عمدت إلى نسف مبنى سكني مؤلف من ثلاث طبقات ما أدى إلى دمار واسع في المكان

السابق