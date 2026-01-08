حاكم مصرف لبنان: المركزي باشر بالاجراءات في الخارج ويتابع التحقيقيات وهناك تنسيق مع هيئة القضايا خصوصا في ما خص الدعاوى العالقة مع القضاء السويسري

التالي

حاكم مصرف لبنان: مصرف لبنان طلب استشارات قانونية من خبراء مختصين للمحافظة على حقوقه وتأكيدها وهو لن يتردد عن القيام بواجبه الرسمي في تأكيد حقوقه أمام المراجع الإدارية والقضائية بهدف استيفاء كامل حقوقه