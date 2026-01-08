0min

حاكم مصرف لبنان: مصرف لبنان طلب استشارات قانونية من خبراء مختصين للمحافظة على حقوقه وتأكيدها وهو لن يتردد عن القيام بواجبه الرسمي في تأكيد حقوقه أمام المراجع الإدارية والقضائية بهدف استيفاء كامل حقوقه وضمان تخصيص كل المبالغ المستردة حصرًا في سبيل سداد أموال المودعين

