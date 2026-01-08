وزير الصناعة جو عيسى الخوري: ثمة سلاح غير شرعي في لبنان يعيق تقدم لبنان في ظل التطورات الحاصلة في المنطقة ولا يمكن للجيش وحده ان يقوم بكل العمل وعلى الطرف الاخر ان يبدي استعداده لتسليم سلاحه للدولة

