وزير الصحة ركان ناصر الدين: اعترضنا على الصيغة النهائية التي ستصدر عن مجلس الوزراء اذ يجب التمسك بتحرير الارض واعادة الاسرى

وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: هنأنا الرئيس عون على الإنجازات التي قمنا بها وعلينا الإكمال بهذا النفس وكل العالم يتكل علينا

وزير الصناعة جو عيسى الخوري: ثمة سلاح غير شرعي في لبنان يعيق تقدم لبنان في ظل التطورات الحاصلة في المنطقة ولا يمكن للجيش وحده ان يقوم بكل العمل وعلى الطرف الاخر ان يبدي استعداده لتسليم سلاحه للدولة