وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: هنأنا الرئيس عون على الإنجازات التي قمنا بها وعلينا الإكمال بهذا النفس وكل العالم يتكل علينا

وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: مجلس الوزراء أقرّ معظم البنود المدرجة على جدول أعماله وهو يتابع موضوع القطاع العام والمدرّسين وسيعقد جلسات خاصة في هذا الصدد