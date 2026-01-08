مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: هناك عزم على المضي قدمًا في خطة الجيش وإفادة مجلس الوزراء عن تطور هذه الخطة دوريًا

مرقص: هناك تقارير شهرية للجيش سيعمل على تقديمها لتوضيح التقدم والصعوبات في سياق تنفيذ الخطة

وزير الاعلام: هناك تقارير دورية سيعرضها قائد الجيش على الحكومة مع عروض واضحة وفي ضوء ذلك نمضي قدما في اطار بسط سلطة الدولة على اراضيها كافة