مرقص: هناك تقارير شهرية للجيش سيعمل على تقديمها لتوضيح التقدم والصعوبات في سياق تنفيذ الخطة

مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: علينا تفهم حاجات الجيش العملانية وعلينا أخذها في الإعتبار كما علينا إسناده بالصعد كافة ليتقدم بعمله

مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: هناك عزم على المضي قدمًا في خطة الجيش وإفادة مجلس الوزراء عن تطور هذه الخطة دوريًا