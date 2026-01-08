القناة 14: روسيا نفذت 3 رحلات إجلاء من إسرائيل خلال أقل من يوم من دون توضيح سبب هذه الخطوة بشكل رسميّ وعملية الإجلاء تتم بوتيرة أسرع من المعتاد الأمر الذي قد يدل على معلومات مهمة وصلت إلى موسكو

