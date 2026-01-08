الدفاع المدني يعلن مقتل سبعة أشخاص بينهم أربعة أطفال بنيران إسرائيلية في غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل سبعة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، في هجمات إسرائيلية في القطاع الفلسطيني الخميس في ظل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.وقال المتحدث باسم الوكالة محمود بصل لوكالة فرانس برس إن بين الضحايا ثلاثة أطفال قتلوا عندما ضربت طائرة مسيّرة خيمة تؤوي نازحين في جنوب غزة، مضيفًا أن فتاة تبلغ 11 عاما قُتلت في هجوم منفصل في شمال غزة.