مجلس ‍الشيوخ الأميركيّ ‍يوافق بغالبية ⁠52 ​صوتًا ‍مقابل ‍47 ‌على قرار ⁠من شأنه ⁠أن ‍يمنع ‍ترامب ‌من ​القيام بأي عمل ​عسكريّ إضافيّ في فنزويلا ⁠من دون تفويض ‍من الكونغرس

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك