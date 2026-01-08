أمن الدولة: توقيف "طقطق" اعترف بمشاركته ضمن عصابة "أبو عبيدة" في تنفيذ عمليات سلب مسلح

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أن دورية من مديرية بيروت الإقليمية – مكتب بيروت الثالثة تمكنت من توقيف المكتوم القيد (ط.ع.) الملقب بـ"طقطق"، وذلك في محلة الحي الغربي.



وأوضحت أنه خلال التحقيق، اعترف الموقوف بمشاركته ضمن عصابة "أبو عبيدة" في تنفيذ عمليات سلب مسلح، إضافة إلى تعاطيه المواد المخدرة.



كما تبين أن بحقه مذكرة توقيف صادرة عن القضاء بتهمة تشكيل عصابة سلب مسلح.



وأكدت المديرية أنه أجري المقتضى القانوني، بحقه بناء على إشارة القضاء المختص.









