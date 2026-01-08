الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أمن الدولة: توقيف "طقطق" اعترف بمشاركته ضمن عصابة "أبو عبيدة" في تنفيذ عمليات سلب مسلح

أمن وقضاء
2026-01-08 | 11:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أمن الدولة: توقيف &quot;طقطق&quot; اعترف بمشاركته ضمن عصابة &quot;أبو عبيدة&quot; في تنفيذ عمليات سلب مسلح
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أمن الدولة: توقيف "طقطق" اعترف بمشاركته ضمن عصابة "أبو عبيدة" في تنفيذ عمليات سلب مسلح

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أن دورية من مديرية بيروت الإقليمية – مكتب بيروت الثالثة تمكنت من توقيف المكتوم القيد (ط.ع.) الملقب بـ"طقطق"، وذلك في محلة الحي الغربي. 

وأوضحت أنه خلال التحقيق، اعترف الموقوف بمشاركته ضمن عصابة "أبو عبيدة" في تنفيذ عمليات سلب مسلح، إضافة إلى تعاطيه المواد المخدرة. 

كما تبين أن بحقه مذكرة توقيف صادرة عن القضاء بتهمة تشكيل عصابة سلب مسلح. 

وأكدت المديرية أنه أجري المقتضى القانوني، بحقه بناء على إشارة القضاء المختص.




أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

الدولة:

توقيف

"طقطق"

اعترف

بمشاركته

عصابة

"أبو

عبيدة"

تنفيذ

عمليات

LBCI التالي
مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية أوقف مواطنة بعد نشرها فيديو مسيئًا للمقدّسات الإسلامية
عذب زوجته وابنه وابنته وضربهم بكابل كهربائي وخرطوم مياه و"رفش زراعي"...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-11-27

أمن الدولة: توقيف "الديك" في بعلبك وضبط أسلحة وعتاد حربي بحوزته

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-29

الجناح العسكريّ لـ"حماس": مقتل المتحدث أبو عبيدة

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-23

الملقب بـ"قبوط"... توقيف أحد أفراد عصابة سلب بقوة السلاح في محيط مدينة كميل شمعون الرياضية

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-06

شعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر لعصابة سرقة دراجات آلية وتنفيذ عمليات سرقة ونشل بواسطتها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:59

مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية أوقف مواطنة بعد نشرها فيديو مسيئًا للمقدّسات الإسلامية

LBCI
أمن وقضاء
08:40

عذب زوجته وابنه وابنته وضربهم بكابل كهربائي وخرطوم مياه و"رفش زراعي"...

LBCI
أمن وقضاء
06:36

بكمين محكم... توقيف نَشّال على متن دراجة آليّة مسروقة في سوق الأحد

LBCI
أمن وقضاء
04:14

شعبة المعلومات توقف سارق دراجات آلية نفّذ عشرات العمليات وباع المسروقات داخل مخيّم برج البراجنة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-01-03

وسائل إعلام فنزويلية: هجمات استهدفت مطار هيغيروتي وقاعدة لاكارلوتا الجوية ومجمع حصن تيونا العسكري وهجمات استهدفت أيضا القاعدة البحرية في لا غوايرا وبرج اتصالات رئيسيا

LBCI
أخبار دولية
2025-11-14

الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن لتبني خطة ترامب للسلام في غزة

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-29

الرئيس نواف سلام: منفتحون على أي اقتراحات تحسن من مشروع هذا القانون

LBCI
أخبار دولية
2025-12-20

روبيو: هيئات الحكم الجديدة في غزة ستشكل قريبا وستتبعها قوة دولية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

إذا كان عملك ضمن هذه الفئات فمستقبلك المهني بأمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

ترامب يبني إمبراطورية نفط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

في حلب... التصعيد سيد الموقف وإسرائيل وتركيا تدخلان على خط الاشتباك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

حصر السلاح شمال الليطاني pending

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الحاكم يتحرك لاستعادة أموال مختلسة وأموال من الدولة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:43

مقدمة النشرة المسائية 8-1-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ايران في لبنان مجددًا لهذا السبب..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

رحل هلي ابن فيروز وبقيت اغنيته : "سلملي عليه...انت يلي بتفهم عليه"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إسرائيل تشكّك بإعلان بيروت وتعتبر نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني غير مكتمل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:10

تعميم صورة موقوف نفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
فنّ
13:40

ريم السعيدي تكشف: "خسرت جنيني وأعيش حالة صعبة" (صور)

LBCI
أخبار لبنان
11:59

وزير الداخلية: قرار في شأن تنظيم عمل راكني السيارات

LBCI
خبر عاجل
09:57

وفاة هلي الرحباني نجل السيدة فيروز

LBCI
حال الطقس
02:11

منخفض جوي فجر الغد... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
02:34

عقد مرتقب لمسوح زلزالية في البلوك 8 وتوقعات بتخلّي «توتال» عن البلوك 9...

LBCI
أخبار لبنان
05:30

نتنياهو: جهود الحكومة اللبنانية والجيش في نزع سلاح حزب الله تُشكّل بداية مشجّعة لكنها لا تزال غير كافية

LBCI
خبر عاجل
01:31

الجيش: تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More