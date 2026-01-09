الخارجية الفنزويلية: وصول بعثة دبلوماسية من الخارجية الأميركية لإجراء تقييمات لوجستية مرتبطة بالعمل الدبلوماسي

التالي

إطلاق نار في مخيم عين الحلوة الشارع الفوقاني ترافق مع القاء قنبلة صوتية وحالة من التوتر تسود بعد مقتل أحد أبرز المطلوبين عبد فضة المتهم بإنتمائه إلى تنظيم داعش