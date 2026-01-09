الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إطلاق نار في مخيم عين الحلوة الشارع الفوقاني ترافق مع القاء قنبلة صوتية وحالة من التوتر تسود بعد مقتل أحد أبرز المطلوبين عبد فضة المتهم بإنتمائه إلى تنظيم داعش

آخر الأخبار
2026-01-09 | 13:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إطلاق نار في مخيم عين الحلوة الشارع الفوقاني ترافق مع القاء قنبلة صوتية وحالة من التوتر تسود بعد مقتل أحد أبرز المطلوبين عبد فضة المتهم بإنتمائه إلى تنظيم داعش
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إطلاق نار في مخيم عين الحلوة الشارع الفوقاني ترافق مع القاء قنبلة صوتية وحالة من التوتر تسود بعد مقتل أحد أبرز المطلوبين عبد فضة المتهم بإنتمائه إلى تنظيم داعش

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الحلوة

الشارع

الفوقاني

ترافق

القاء

قنبلة

صوتية

وحالة

التوتر

المطلوبين

المتهم

بإنتمائه

تنظيم

LBCI التالي
ترامب: سيكون خفض أسعار النفط للشعب الأميركي عاملا بالغ الأهمية في اجتماع الشركات النفطية بالعالم اليوم
الخارجية الفنزويلية: وصول بعثة دبلوماسية من الخارجية الأميركية لإجراء تقييمات لوجستية مرتبطة بالعمل الدبلوماسي
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:22

يقوم بسرقة المنازل مستغلًّا وظيفته كممرّض فتوقفه مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
آخر الأخبار
05:21

تمشيط أطراف بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من قبل الجيش الاسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
05:19

هاني جال في البقاع وأكد أولوية حماية الإنتاج اللبناني وتطوير الشراكة بين القطاعين الزراعي والصناعي

LBCI
أخبار دولية
05:17

سباق مع الزمن لانقاذ عشرات طُمروا تحت أكوام النفايات في الفيليبين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:21

تمشيط أطراف بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من قبل الجيش الاسرائيلي

LBCI
آخر الأخبار
04:37

الاجهزة المعنية فتحت تحقيقًا لمعرفة كيفية تسريب صورة فضل شاكر من قاعة المحكمة يوم أمس علما ان الاجهزة الامنية اتخذت تدابير استباقية بما فيها منع ادخال واستعمال الهواتف الخليوية الى قاعة المحكمة

LBCI
آخر الأخبار
04:28

"الوكالة الوطنية": مسيّرة إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتيّة بالقرب من أحد المواطنين في كفركلا من دون إصابته

LBCI
آخر الأخبار
03:48

الجيش الإيراني يحث المواطنين على اليقظة "لإحباط مخططات العدو" ويتعهّد بحماية المصالح الوطنية والبنية التحتية الاستراتيجية والممتلكات العامة بالبلاد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
01:11

المبعوث الأميركي إلى سوريا: أكدت استمرار الجهود لتنفيذ خارطة الطريق لإنهاء الأزمة بالسويداء وتحقيق الاستقرار

LBCI
أخبار دولية
2026-01-04

هذه أوضاع الجالية اللبنانية في فنزويلا

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-29

احالة مشروع القانون المتعلّق بالانتظام الماليّ واسترداد الودائع الى مجلس النواب...اليكم النّص النهائيّ

LBCI
أخبار لبنان
03:34

وزير الإعلام: سنة على انتخاب الرئيس عون...بداية عودة الدولة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حصر السلاح: إنجاز أولي جنوب الليطاني وأسئلة مفتوحة حول المرحلة الثانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بابتسامة.. بدأ وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي يومه في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

فيلم يونان من العالم الى أكثر مكان يشبهه... لبنان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إسرائيل تترقب إيران وتعيد ترتيب أولوياتها العسكرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

احتجاجات إيران… غضب معيشي يهدد توازنات النظام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

من الأرض للخزينة: الزراعة محرّك اقتصادي مخفي بلبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

جمعية المصارف: لا فجوة في مصرف لبنان..الدولة تتنصّل والمودعون يدفعون الثمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:09

المنخفض الجويّ الاوّل ينكفئ لنستقبل منخفضًا آخر الاثنين والثلوج تحت الـ ١٤٠٠متر

LBCI
أخبار لبنان
00:56

ما هي الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟

LBCI
خبر عاجل
16:11

رسالة إيرانية لمجلس الأمن: أميركا مسؤولة عن تحويل الاحتجاجات لأعمال عنف وتخريب

LBCI
صحف اليوم
01:21

إسرائيل تتراجع عن «الضربة الكبرى» للبنان (الشرق الأوسط)

LBCI
اسرار
23:27

أسرار الصحف 10-01-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الاسير لفضل شاكر: "خيي وبحبو كتير" وبينهما سرايا المقاومة

LBCI
منوعات
08:28

العثور على أكثر من 100 جمجمة وبقايا رُضّع داخل منزل في بنسلفانيا: "دنّس المقابر وتاجر بالعظام" وهذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

أرقام صادمة في مصرف لبنان: ودائع المواطنين بين خسائر الدولة وملاحقات رياض سلامة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More