النائب اديب عبد المسيح لـ"جدل": الحكومة أعطت الثقة للجيش اللبناني وهو قام بعمل ممتاز في جنوب الليطاني وعلينا السير بخطته المقبلة لشمال الليطاني

النائب ابراهيم منيمنة لـ"جدل": على الدولة ان تكون في أقوى موقع لمواجهة الاستحقاقات وحزب الله لا يُعطي الدولة القوة الكافية لمواجهة هذه الاستحقاقات