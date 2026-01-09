التالي

النائب أديب عبد المسيح لـ"جدل": من المستحيل على أي جيش في العالم أن يُعطي مهلة زمنية لأي عمل يقوم به ويجب ترك المجال للجيش لتقييم الوضع انطلاقًا من شمال الليطاني ومن ثم تقييم الوضع بشكل كامل