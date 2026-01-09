النائب رازي الحاج لـ"جدل": رئيس الجمهورية يؤكّد في تصريحاته أن حصرية السلاح أمر مبتوت ولا اختلاف في الاهداف مع فخامته

النائب اديب عبد المسيح لـ"جدل": أوامر حزب الله تأتي من ايران وليس من لبنان ومشكلة حزب الله تتعلق بالنظام الايراني وهي ستنتهي بالسياسة عندما تنضج التسوية الدولية ولا يمكن تحميل الجيش والحكومة كل شيء