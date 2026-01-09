النائب أديب عبد المسيح لـ"جدل": لم يتحدّث معي "أبو عمر" وكنت سأصوّت لمخزومي ولكن هناك قوى في المعارضة رفضت وقالت ستتشرذم الاصوات بين ميقاتي ومخزومي فقررنا التصويت لسلام

النائب رازي الحاج لـ"جدل": كلمة "احتواء" في جلسة الحكومة الأخيرة هي من الكلمات التي يُفسّرها حزب الله على ذوقه