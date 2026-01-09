التالي

النائب ابراهيم منيمنة لـ"جدل": للضغط على حزب الله لاقناعه بتسليم السلاح وتنفيذ اتفاق الطائف والقرار 1701ومن واجبنا التوضيح ان ما يحصل سيؤسس لانتهاك طويل للجنوب وربما قد نخسره تحت عناوين عديدة والشروط الاسرائيلية تصبح أسوأ مع الوقت