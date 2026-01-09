النائب رازي الحاج لـ"جدل": نتمنى على الرئيس عون توجيه الرسالة الى مجلس النواب في ما يتعلق بقانون الانتخابات وهناك مهل يجب احترامها

النائب رازي الحاج لـ"جدل": نتمنى على الرئيس عون توجيه الرسالة الى مجلس النواب في ما يتعلق بقانون الانتخابات وهناك مهل يجب احترامها

النائب رازي الحاج لـ"جدل": رئيس الجمهورية يؤكّد في تصريحاته أن حصرية السلاح أمر مبتوت ولا اختلاف في الاهداف مع فخامته