"الوكالة الوطنية": مسيّرة إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتيّة بالقرب من أحد المواطنين في كفركلا من دون إصابته
آخر الأخبار
2026-01-10 | 04:28
"الوكالة الوطنية": مسيّرة إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتيّة بالقرب من أحد المواطنين في كفركلا من دون إصابته
آخر الأخبار
الوطنية":
مسيّرة
إسرائيليّة
قنبلة
صوتيّة
بالقرب
المواطنين
كفركلا
إصابته
التالي
الاجهزة المعنية فتحت تحقيقًا لمعرفة كيفية تسريب صورة فضل شاكر من قاعة المحكمة يوم أمس علما ان الاجهزة الامنية اتخذت تدابير استباقية بما فيها منع ادخال واستعمال الهواتف الخليوية الى قاعة المحكمة
الجيش الإيراني يحث المواطنين على اليقظة "لإحباط مخططات العدو" ويتعهّد بحماية المصالح الوطنية والبنية التحتية الاستراتيجية والممتلكات العامة بالبلاد
السابق
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رغم محاولات إلغاء حفله... الأب الـDJ في بيروت و٢٥٠٠ سيكونون بإنتظاره
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رغم محاولات إلغاء حفله... الأب الـDJ في بيروت و٢٥٠٠ سيكونون بإنتظاره
0
خبر عاجل
13:36
ترامب: إيران تتطلع إلى الحرية ربما أكثر من أي وقت مضى والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للمساعدة
خبر عاجل
13:36
ترامب: إيران تتطلع إلى الحرية ربما أكثر من أي وقت مضى والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للمساعدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيروز من دون هلي…
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيروز من دون هلي…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سيدة تتسبب بقتل متشدد مبايع لداعش في عين الحلوة ... والقاتل داعشي أيضا
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سيدة تتسبب بقتل متشدد مبايع لداعش في عين الحلوة ... والقاتل داعشي أيضا
آخر الأخبار
12:17
شهود لفرانس برس: استبدال علم الجمهورية الاسلامية بعلم إيران ما قبل الثورة لفترة وجيزة على مبنى السفارة في لندن
آخر الأخبار
12:17
شهود لفرانس برس: استبدال علم الجمهورية الاسلامية بعلم إيران ما قبل الثورة لفترة وجيزة على مبنى السفارة في لندن
0
أخبار دولية
11:13
فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي "يدعم بشكل كامل" المتظاهرين الإيرانيين
أخبار دولية
11:13
فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي "يدعم بشكل كامل" المتظاهرين الإيرانيين
0
آخر الأخبار
10:53
المبعوث الأميركي إلى سوريا: أطالب كل الأطراف بضبط النفس ووقف الأعمال القتالية والعودة إلى الحوار والفريق الذي يعمل مع روبيو مستعد لتسهيل التواصل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية
آخر الأخبار
10:53
المبعوث الأميركي إلى سوريا: أطالب كل الأطراف بضبط النفس ووقف الأعمال القتالية والعودة إلى الحوار والفريق الذي يعمل مع روبيو مستعد لتسهيل التواصل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية
0
آخر الأخبار
10:52
المبعوث الأميركي إلى سوريا: التطورات الأخيرة في حلب والتي تشكل تحديا فيما يبدو لبنود اتفاقية الدمج لشهر آذار 2025 تثير قلقا بالغا
آخر الأخبار
10:52
المبعوث الأميركي إلى سوريا: التطورات الأخيرة في حلب والتي تشكل تحديا فيما يبدو لبنود اتفاقية الدمج لشهر آذار 2025 تثير قلقا بالغا
أمن وقضاء
2025-10-09
أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري
أمن وقضاء
2025-10-09
أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري
0
أخبار لبنان
2025-10-30
القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والقوات البحرية اللبنانية اختتمت التدريبات البحرية
أخبار لبنان
2025-10-30
القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والقوات البحرية اللبنانية اختتمت التدريبات البحرية
0
اخبار البرامج
2026-01-01
أفضل برج لعام 2026... سنة الحظوظ الكبرى لبرج الحوت (فيديو)
اخبار البرامج
2026-01-01
أفضل برج لعام 2026... سنة الحظوظ الكبرى لبرج الحوت (فيديو)
0
آخر الأخبار
2025-11-19
النائب هادي أبو الحسن لـ "حوار المرحلة": قد نتحالف في الانتخابات المقبلة مع القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي ترك حرية الاختيار للمحامين و الاهم لنا أن تكون مصلحة النقابة أولا
آخر الأخبار
2025-11-19
النائب هادي أبو الحسن لـ "حوار المرحلة": قد نتحالف في الانتخابات المقبلة مع القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي ترك حرية الاختيار للمحامين و الاهم لنا أن تكون مصلحة النقابة أولا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رغم محاولات إلغاء حفله... الأب الـDJ في بيروت و٢٥٠٠ سيكونون بإنتظاره
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رغم محاولات إلغاء حفله... الأب الـDJ في بيروت و٢٥٠٠ سيكونون بإنتظاره
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيروز من دون هلي…
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيروز من دون هلي…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سيدة تتسبب بقتل متشدد مبايع لداعش في عين الحلوة ... والقاتل داعشي أيضا
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سيدة تتسبب بقتل متشدد مبايع لداعش في عين الحلوة ... والقاتل داعشي أيضا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
صراع النفوذ على نفط فنزويلا يدخل مرحلة جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
صراع النفوذ على نفط فنزويلا يدخل مرحلة جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عام على عهد الرئيس جوزاف عون... والـLBCI تروي كواليس الرحلة من اليرزة الى بعبدا
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عام على عهد الرئيس جوزاف عون... والـLBCI تروي كواليس الرحلة من اليرزة الى بعبدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
تل أبيب تترقّب تطورات إيران وتفضّل عدم التدخل العلني
تقارير نشرة الاخبار
13:10
تل أبيب تترقّب تطورات إيران وتفضّل عدم التدخل العلني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
تطورات الأحداث في إيران: قراءة المسؤولين الأميركيين لها ومدى الرهان على أن تؤدي إلى إسقاط النظام…
تقارير نشرة الاخبار
13:08
تطورات الأحداث في إيران: قراءة المسؤولين الأميركيين لها ومدى الرهان على أن تؤدي إلى إسقاط النظام…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
السبت في إيران: قطع للإنترنت ووزير خارجية عُمان هناك
تقارير نشرة الاخبار
13:06
السبت في إيران: قطع للإنترنت ووزير خارجية عُمان هناك
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 10-1-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 10-1-2026
1
أخبار لبنان
06:23
السيّدة فيروز تتقبّل التعازي بوفاة نجلها هالي
أخبار لبنان
06:23
السيّدة فيروز تتقبّل التعازي بوفاة نجلها هالي
2
حال الطقس
02:09
المنخفض الجويّ الاوّل ينكفئ لنستقبل منخفضًا آخر الاثنين والثلوج تحت الـ ١٤٠٠متر
حال الطقس
02:09
المنخفض الجويّ الاوّل ينكفئ لنستقبل منخفضًا آخر الاثنين والثلوج تحت الـ ١٤٠٠متر
3
أخبار لبنان
00:56
ما هي الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟
أخبار لبنان
00:56
ما هي الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج؟
4
صحف اليوم
01:21
إسرائيل تتراجع عن «الضربة الكبرى» للبنان (الشرق الأوسط)
صحف اليوم
01:21
إسرائيل تتراجع عن «الضربة الكبرى» للبنان (الشرق الأوسط)
5
خبر عاجل
16:11
رسالة إيرانية لمجلس الأمن: أميركا مسؤولة عن تحويل الاحتجاجات لأعمال عنف وتخريب
خبر عاجل
16:11
رسالة إيرانية لمجلس الأمن: أميركا مسؤولة عن تحويل الاحتجاجات لأعمال عنف وتخريب
6
تقارير نشرة الاخبار
07:31
فيروز تلقي النظرة الأخيرة على فقيدها هالي...وتتقبّل التعازي في المحيدثة
تقارير نشرة الاخبار
07:31
فيروز تلقي النظرة الأخيرة على فقيدها هالي...وتتقبّل التعازي في المحيدثة
7
اسرار
23:27
أسرار الصحف 10-01-2026
اسرار
23:27
أسرار الصحف 10-01-2026
8
أخبار لبنان
03:32
نقابة أصحاب المطاعم ترحب بتعيين مجلس ادارة سلامة الغذاء يضمن حسن المراقبة والتطبيق والتنفيذ
أخبار لبنان
03:32
نقابة أصحاب المطاعم ترحب بتعيين مجلس ادارة سلامة الغذاء يضمن حسن المراقبة والتطبيق والتنفيذ
