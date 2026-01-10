الاجهزة المعنية فتحت تحقيقًا لمعرفة كيفية تسريب صورة فضل شاكر من قاعة المحكمة يوم أمس علما ان الاجهزة الامنية اتخذت تدابير استباقية بما فيها منع ادخال واستعمال الهواتف الخليوية الى قاعة المحكمة

تمشيط أطراف بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من قبل الجيش الاسرائيلي

"الوكالة الوطنية": مسيّرة إسرائيليّة ألقت قنبلة صوتيّة بالقرب من أحد المواطنين في كفركلا من دون إصابته