تمشيط أطراف بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من قبل الجيش الاسرائيلي

الاجهزة المعنية فتحت تحقيقًا لمعرفة كيفية تسريب صورة فضل شاكر من قاعة المحكمة يوم أمس علما ان الاجهزة الامنية اتخذت تدابير استباقية بما فيها منع ادخال واستعمال الهواتف الخليوية الى قاعة المحكمة

السابق