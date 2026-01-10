الأخبار
التحكم المروري: نذكر المواطنين بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من جونية بإتجاه بيروت إعتبارا من الساعة ٢٣:٠٠ لغاية الساعة ٧.٠٠ صباحا
آخر الأخبار
2026-01-10 | 14:37
مشاهدات عالية
التحكم المروري: نذكر المواطنين بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من جونية بإتجاه بيروت إعتبارا من الساعة ٢٣:٠٠ لغاية الساعة ٧.٠٠ صباحا
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
أخبار دولية
06:18
منظمة حقوقية تفيد بأن 192 قتيلا على الأقل سقطوا في احتجاجات إيران
أخبار دولية
06:18
منظمة حقوقية تفيد بأن 192 قتيلا على الأقل سقطوا في احتجاجات إيران
0
أخبار لبنان
06:12
وزير الزراعة أجرى محادثات موسعة مع نظيره السوري في دمشق: نطمح لتفعيل آليات التعاون
أخبار لبنان
06:12
وزير الزراعة أجرى محادثات موسعة مع نظيره السوري في دمشق: نطمح لتفعيل آليات التعاون
0
رياضة
06:00
أن بي أيه: ويمبانياما يُسقط سلتيكس وكليبرز يعود من بعيد أمام بيستونز
رياضة
06:00
أن بي أيه: ويمبانياما يُسقط سلتيكس وكليبرز يعود من بعيد أمام بيستونز
0
أمن وقضاء
05:43
توقيف أحد المطلوبين بجرائم سرقة في الباروك
أمن وقضاء
05:43
توقيف أحد المطلوبين بجرائم سرقة في الباروك
0
رياضة
06:00
أن بي أيه: ويمبانياما يُسقط سلتيكس وكليبرز يعود من بعيد أمام بيستونز
رياضة
06:00
أن بي أيه: ويمبانياما يُسقط سلتيكس وكليبرز يعود من بعيد أمام بيستونز
0
آخر الأخبار
05:20
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة كفركلا
آخر الأخبار
05:20
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة كفركلا
0
آخر الأخبار
04:56
مصدر سوري رسمي للـLBCI: افتتاح معبر العبودية - الدبوسية في الأول من آذار المقبل أمام حركة عبور الشاحنات والأفراد
آخر الأخبار
04:56
مصدر سوري رسمي للـLBCI: افتتاح معبر العبودية - الدبوسية في الأول من آذار المقبل أمام حركة عبور الشاحنات والأفراد
0
فنّ
04:30
فيلم "وان باتل أفتر أناذر" يتصدر السباق إلى جوائز غولدن غلوب
فنّ
04:30
فيلم "وان باتل أفتر أناذر" يتصدر السباق إلى جوائز غولدن غلوب
0
أخبار لبنان
05:10
الأب غييرمي في ضيافة جامعة الروح القدس - الكسليك: هذه رسالتي
أخبار لبنان
05:10
الأب غييرمي في ضيافة جامعة الروح القدس - الكسليك: هذه رسالتي
0
حال الطقس
2025-12-01
المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-12-01
المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس
0
علوم وتكنولوجيا
2025-12-09
طلاب ثانوية مار يوسف الأنطونية-كسارة-زحلة يتألقون في الروبوتيكس في الأردن (صور وفيديو)
علوم وتكنولوجيا
2025-12-09
طلاب ثانوية مار يوسف الأنطونية-كسارة-زحلة يتألقون في الروبوتيكس في الأردن (صور وفيديو)
0
أخبار لبنان
2025-11-24
يحيى: لا رد لـ"حزب الله" على اعتداءات إسرائيل قبل "الضوء الأخضر" الإيرانيّ
أخبار لبنان
2025-11-24
يحيى: لا رد لـ"حزب الله" على اعتداءات إسرائيل قبل "الضوء الأخضر" الإيرانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
آخر التطورات الميدانية في حلب...
تقارير نشرة الاخبار
14:29
آخر التطورات الميدانية في حلب...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رغم محاولات إلغاء حفله... الأب الـDJ في بيروت و٢٥٠٠ سيكونون بإنتظاره
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رغم محاولات إلغاء حفله... الأب الـDJ في بيروت و٢٥٠٠ سيكونون بإنتظاره
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيروز من دون هلي…
تقارير نشرة الاخبار
13:33
فيروز من دون هلي…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سيدة تتسبب بقتل متشدد مبايع لداعش في عين الحلوة ... والقاتل داعشي أيضا
تقارير نشرة الاخبار
13:30
سيدة تتسبب بقتل متشدد مبايع لداعش في عين الحلوة ... والقاتل داعشي أيضا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
صراع النفوذ على نفط فنزويلا يدخل مرحلة جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
صراع النفوذ على نفط فنزويلا يدخل مرحلة جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عام على عهد الرئيس جوزاف عون... والـLBCI تروي كواليس الرحلة من اليرزة الى بعبدا
تقارير نشرة الاخبار
13:27
عام على عهد الرئيس جوزاف عون... والـLBCI تروي كواليس الرحلة من اليرزة الى بعبدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
تل أبيب تترقّب تطورات إيران وتفضّل عدم التدخل العلني
تقارير نشرة الاخبار
13:10
تل أبيب تترقّب تطورات إيران وتفضّل عدم التدخل العلني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
تطورات الأحداث في إيران: قراءة المسؤولين الأميركيين لها ومدى الرهان على أن تؤدي إلى إسقاط النظام…
تقارير نشرة الاخبار
13:08
تطورات الأحداث في إيران: قراءة المسؤولين الأميركيين لها ومدى الرهان على أن تؤدي إلى إسقاط النظام…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
السبت في إيران: قطع للإنترنت ووزير خارجية عُمان هناك
تقارير نشرة الاخبار
13:06
السبت في إيران: قطع للإنترنت ووزير خارجية عُمان هناك
1
حال الطقس
01:08
منخفض جوي ثانٍ يضرب لبنان: أمطار غزيرة وثلوج كثيفة!
حال الطقس
01:08
منخفض جوي ثانٍ يضرب لبنان: أمطار غزيرة وثلوج كثيفة!
2
أخبار لبنان
06:23
السيّدة فيروز تتقبّل التعازي بوفاة نجلها هالي
أخبار لبنان
06:23
السيّدة فيروز تتقبّل التعازي بوفاة نجلها هالي
3
خبر عاجل
17:02
هزة أرضية بقوة ٤ درجات قبالة الساحل اللبناني شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية
خبر عاجل
17:02
هزة أرضية بقوة ٤ درجات قبالة الساحل اللبناني شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية
4
أخبار لبنان
01:43
لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة: للالتزام الكامل بالإضراب... والاستمرار في تجاهل المطالب سيقابل بخطوات تصعيدية متتالية
أخبار لبنان
01:43
لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة: للالتزام الكامل بالإضراب... والاستمرار في تجاهل المطالب سيقابل بخطوات تصعيدية متتالية
5
آخر الأخبار
15:47
الجيش الأميركي: نفّذنا ضربات واسعة النطاق استهدفت مواقع عدة لتنظيم الدولة الإسلامية في أنحاء سوريا
آخر الأخبار
15:47
الجيش الأميركي: نفّذنا ضربات واسعة النطاق استهدفت مواقع عدة لتنظيم الدولة الإسلامية في أنحاء سوريا
6
أمن وقضاء
01:36
"أسبوع الغضب"... لجان المساعدين القضائيين: نعلن التوقّف الكامل والشامل عن العمل
أمن وقضاء
01:36
"أسبوع الغضب"... لجان المساعدين القضائيين: نعلن التوقّف الكامل والشامل عن العمل
7
خبر عاجل
13:36
ترامب: إيران تتطلع إلى الحرية ربما أكثر من أي وقت مضى والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للمساعدة
خبر عاجل
13:36
ترامب: إيران تتطلع إلى الحرية ربما أكثر من أي وقت مضى والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للمساعدة
8
أمن وقضاء
04:44
توقيف مواطنَين لارتكابهما جرائم مختلفة منها إطلاق النار على دورية للجيش... وهذا ما جرى ضبطه
أمن وقضاء
04:44
توقيف مواطنَين لارتكابهما جرائم مختلفة منها إطلاق النار على دورية للجيش... وهذا ما جرى ضبطه
