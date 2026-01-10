الجيش الإسرائيلي: تلقينا بلاغا أوليا عن محاولة لدهس جنود في منطقة الخليل ونحقق في الأمر

التحكم المروري: نذكر المواطنين بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من جونية بإتجاه بيروت إعتبارا من الساعة ٢٣:٠٠ لغاية الساعة ٧.٠٠ صباحا

شهود لفرانس برس: استبدال علم الجمهورية الاسلامية بعلم إيران ما قبل الثورة لفترة وجيزة على مبنى السفارة في لندن