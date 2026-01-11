الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مصدر في وزارة الداخلية لفرانس برس: إجلاء نحو 400 مقاتل كردي من حلب إلى شمال شرق سوريا

آخر الأخبار
2026-01-11 | 03:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مصدر في وزارة الداخلية لفرانس برس: إجلاء نحو 400 مقاتل كردي من حلب إلى شمال شرق سوريا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مصدر في وزارة الداخلية لفرانس برس: إجلاء نحو 400 مقاتل كردي من حلب إلى شمال شرق سوريا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

وزارة

الداخلية

لفرانس

إجلاء

مقاتل

سوريا

LBCI التالي
مسؤول في وزارة الداخلية لفرانس برس: السلطات السورية تعتقل أكثر من 300 كردي عقب معارك حلب
لاريجاني: التخريب وإحراق الأماكن العامة والدينية والاقتصادية لا يحل المشكلات الاقتصادية بل يعقدها
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:21

الرئيس الإيراني: "إرهابيون" على صلة بقوى أجنبية يقتلون الأبرياء ويحرقون المساجد ويهاجمون الممتلكات العامة

LBCI
آخر الأخبار
06:21

الرئيس الإيراني: الحكومة عازمة على حل المشاكل الاقتصادية

LBCI
آخر الأخبار
06:20

الرئيس الإيراني: أعداء إيران يريدون "زرع الفوضى والاضطراب" بعد الحرب التي دامت 12 يوما

LBCI
أخبار دولية
06:18

منظمة حقوقية تفيد بأن 192 قتيلا على الأقل سقطوا في احتجاجات إيران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:21

الرئيس الإيراني: "إرهابيون" على صلة بقوى أجنبية يقتلون الأبرياء ويحرقون المساجد ويهاجمون الممتلكات العامة

LBCI
آخر الأخبار
06:21

الرئيس الإيراني: الحكومة عازمة على حل المشاكل الاقتصادية

LBCI
آخر الأخبار
06:20

الرئيس الإيراني: أعداء إيران يريدون "زرع الفوضى والاضطراب" بعد الحرب التي دامت 12 يوما

LBCI
رياضة
06:00

أن بي أيه: ويمبانياما يُسقط سلتيكس وكليبرز يعود من بعيد أمام بيستونز

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-19

فريد البستاني: صندوق النقد يطالب بإقرار قانون برمجة المالية العامة وحوكمتها المقدّم من قبلنا منذ 2021

LBCI
أخبار دولية
2026-01-02

ضربة صاروخية روسية على خاركيف الأوكرانية وإصابة 15 على الأقل

LBCI
حال الطقس
2025-10-02

طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-13

المبعوث الأميركي إلى سوريا: لن نتراجع عن مهمة دحر داعش وأي هجوم على الأميركيين سيقابل بعقاب سريع وحاسم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

آخر التطورات الميدانية في حلب...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

رغم محاولات إلغاء حفله... الأب الـDJ في بيروت و٢٥٠٠ سيكونون بإنتظاره

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

فيروز من دون هلي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

سيدة تتسبب بقتل متشدد مبايع لداعش في عين الحلوة ... والقاتل داعشي أيضا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

صراع النفوذ على نفط فنزويلا يدخل مرحلة جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

عام على عهد الرئيس جوزاف عون... والـLBCI تروي كواليس الرحلة من اليرزة الى بعبدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

تل أبيب تترقّب تطورات إيران وتفضّل عدم التدخل العلني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

تطورات الأحداث في إيران: قراءة المسؤولين الأميركيين لها ومدى الرهان على أن تؤدي إلى إسقاط النظام…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

السبت في إيران: قطع للإنترنت ووزير خارجية عُمان هناك

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:08

منخفض جوي ثانٍ يضرب لبنان: أمطار غزيرة وثلوج كثيفة!

LBCI
أخبار لبنان
06:23

السيّدة فيروز تتقبّل التعازي بوفاة نجلها هالي

LBCI
خبر عاجل
17:02

هزة أرضية بقوة ٤ درجات قبالة الساحل اللبناني شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
01:43

لجنة المتعاقدين في الإدارات العامة: للالتزام الكامل بالإضراب... والاستمرار في تجاهل المطالب سيقابل بخطوات تصعيدية متتالية

LBCI
آخر الأخبار
15:47

الجيش الأميركي: نفّذنا ضربات واسعة النطاق استهدفت مواقع عدة لتنظيم الدولة الإسلامية في أنحاء سوريا

LBCI
أمن وقضاء
01:36

"أسبوع الغضب"... لجان المساعدين القضائيين: نعلن التوقّف الكامل والشامل عن العمل

LBCI
خبر عاجل
13:36

ترامب: إيران تتطلع إلى الحرية ربما أكثر من أي وقت مضى والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للمساعدة

LBCI
أمن وقضاء
04:44

توقيف مواطنَين لارتكابهما جرائم مختلفة منها إطلاق النار على دورية للجيش... وهذا ما جرى ضبطه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More